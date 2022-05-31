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В Тольятти ребенка забрали от ненадежных родителей

31 мая 2022 12:21
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В Тольятти ребенка забрали от ненадежных родителей

В полицию Тольятти от местной жительницы  поступила информация о том, что ее соседи ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию и содержанию своего несовершеннолетнего ребенка.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что мужчина, работник одного из акционерных обществ, 1982 года рождения и его безработная супруга 1981 года рождения, проживающие  вместе с дочерью 2016 года рождения, в достаточном объеме не принимали участия в физическом, психическом, духовном и нравственном развитии дочери и жестоко обращались с ней.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних пообщались с девочкой и оказали ей всю необходимую помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает - она находится в одном из реабилитационных центров города.

По данным сотрудников полиции родители несовершеннолетней  с момента начала процедуры изъятия ребенка из семьи не предпринимали попыток встретиться со своей дочерью.

Отделом дознания ОП №21 Управления МВД России по г. Тольятти в отношении ранее не судимых родителей девочки по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», возбуждено уголовное дело.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Во избежание случаев нарушения прав детей, жестокого с ними обращения, сотрудники полиции призывают граждан не быть равнодушными. Если вам стало известно, что ребенок подвергается насилию, либо в семье, в которой проживают несовершеннолетние дети, чрезмерно употребляют алкоголь, происходят драки и скандалы, сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23, 112  или на официальный интернет-сайт  через сервис «Прием обращений».

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