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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже продуктов питания из магазина

28 сентября 2021 11:49
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В Тольятти разыскивают подозреваемого в краже продуктов питания из магазина

Представитель одного из сетевых магазинов обратился в полицию с просьбой привлечь к ответственности неизвестного мужчину, который днем 24 июля текущего года из продуктового магазина, расположенного на улице Ленина в Тольятти похитил различные продукты питания.

Сотрудники органов внутренних дел установили и опросили очевидцев произошедшего, осмотрели помещение магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения продуктов. Ориентировку с описанием примет злоумышленника  довели до личного состава тольяттинского гарнизона полиции и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража», отделом  дознания  ОП № 24 УМВД России по городу Тольятти возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост 170-180 см., худощавого телосложения.

Был одет:  рубашка светлого цвета, брюки и макасины черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)934-862, 8(8482) 934-929, 8(9179)728-619 или 112.

Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.

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