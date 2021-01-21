В Тольятти расследуют дело о массовом отравления школьников

101

Прокуратура Самарской области проводит проверку по факту массового отравления школьников в одной из школ Тольятти. СКР по Самарской области возбудил по данному факту уголовное дело.

Как стало известно, прокуратура по поручению прокурора Самарской области Сергея Бережицкого начала проверку по факту массового отравления учеников школы No 75 г. Тольятти. Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора после проведения необходимых исследований было установлено, что 24 ученика и 8 сотрудников после обеда в столовой учебного заведения заболели острой кишечной (норовирусной) инфекцией.

Центральный межрайонный отдел Тольятти СУ СК РФ по Самарской области уже возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Сотрудники СКР установили, что заболели дети, питавшиеся в столовой школы No 75 (корпус No 1). Также заболели и 8 работников пищеблока. В настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет, все проходят лечение амбулаторно.Корпус школы, где произошло отравление закрыт, остальные ученики переведены на удаленный формат обучения.

Сотрудники СУ СКР по Самарской области продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы, пишет ФедералПресс.