В Тольятти расследовали дело о сбитом пешеходе

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В производстве старшего следователя отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Тольятти майора юстиции Владимира Фурсова находится уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя в декабре 2022 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Согласно материалам уголовного дела, в начале мая 2022 года в 18-30 час. водитель 1982 года рождения возле строения 102Б на улице Вокзальной, управляя автомобилем «Chevrolet Cruze», проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, в результате чего совершил наезд на женщину 1965 года рождения. После ДТП пешеход была доставлена в медицинское учреждение. В ходе расследования уголовного дела следователем назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, по заключениям которых установлено, что пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В настоящее время водителю предъявлено обвинение в совершении преступления и, после ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Профессиональная деятельность следователя не оставила потерпевшую равнодушной – она направила в адрес руководства Управления МВД России по г. Тольятти полковника полиции письмо со словами признательности майору юстиции: «Прошу Вас объявить благодарность Владимиру Фурсову за безупречное исполнение должностных обязанностей, за профессиональный подход к расследованию, за его грамотные действия, терпение и отзывчивость к моему несчастью. Уверена, что уголовное дело было расследовано благодаря высокому уровню квалификации, скрупулезности, неподкупности и человечности этого сотрудника».

Руководство самарской полиции высоко ценит объективное мнение жителей губернии о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности.