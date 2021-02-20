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В Тольятти произошло массовое отравление школьников

20 февраля 2021 12:36
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В Тольятти произошло массовое отравление школьников

В пятницу, 19 февраля, в тольяттинской школе №43 произошло массовое отравление детей. В департамент образования поступила информация о симптомах кишечной инфекции.

По информации директора школы, состояние детей удовлетворительное, ни один ребенок не госпитализирован.

В целях установления причин случившегося специалистами Роспотребнадзора будет проведено эпидемиологическое расследование. Условия и обстоятельства распространения заболевания уточняются. 

В настоящее время оператором питания ЗАО КШП "Дружба" с помощью специализированной аккредитованной лаборатории отобраны суточные пробы, отобраны смывы на группы кишечных палочек, на патогенные исследования. Все работники пищеблока направлены на дополнительное обследование.

Занятия в учебном заведении с 20 февраля переносятся на 27 февраля. 

Сейчас в помещениях образовательного учреждения, включая пищеблок, проводится усиленная санитарная обработка и дезинфекция с привлечением специализированной организации, пишет Волга Ньюс.

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