В Тольятти произошла утечка серной кислоты

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В воскресенье, 4 июля, около 13:00 на территории ООО "Алхим" — предприятия, расположенного в северном промузле на площадке бывшего завода "Фосфор" — произошла нештатная ситуация. В результате разгерметизации серная кислота вытекла из емкости на специальную обваловку, организованную по периметру емкостей. Об этом сообщили в администрации Тольятти.

В 15:06 в горадминистрации уточнили, что сотрудниками "Алхима" предприняты необходимые меры по откачке серной кислоты в резервную емкость.

Зона утечки серной кислоты локализована, угрозы дальнейшего распространения жидкости нет. На месте по направлению ЕДДС г. о. Тольятти работает передвижная экологическая лаборатория с целью отбора проб воздуха в районе возникновения нештатной ситуации, пишет Волга Ньюс.