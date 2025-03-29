В Тольятти продавец лишилась рюкзака с деньгами и документами

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В полицию Тольятти за помощью обратилась 62-летняя продавец торгового центра, которая сообщила о пропаже с рабочего места личного рюкзака с денежными средствами и документами. Ущерб, причиненный действиями вора, заявитель оценила в размере свыше 30 тысяч рублей.

Оперативный дежурный уточнил у женщины описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав полиции, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу.

Эксперты установили, что представленные следы совпадают с данными, имеющимися в базе МВД России, и принадлежат 39-летней ранее судимой за имущественные преступления жительнице Тольятти.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение женщины, задержали её на территории Комсомольского района и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная вину в совершении противоправного деяния признала, пояснила, где находится похищенный рюкзак и документы и на что потратила денежные средства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Судом по ходатайству органа следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователем потерпевшей разъяснен порядок искового производства по возмещению материального ущерба.