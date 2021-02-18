В Тольятти после вмешательства прокуратуры погашена задолженность ООО по зарплате на сумму свыше 7,4 млн рублей

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Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти Самарской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Винзавод «Тольяттинский».

Установлено, что перед 100 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период декабрь 2020 года – январь 2021 года на сумму более 7,4 млн рублей.

Прокурор возбудил в отношении предприятия и его директора дело об административном правонарушении, а также внес работодателю представление об устранении нарушений закона.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело.

Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщает облпрокуратура.