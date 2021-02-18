В Тольятти после вмешательства прокуратуры погашена задолженность ООО по зарплате на сумму свыше 7,4 млн рублей

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти Самарской области провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «Винзавод «Тольяттинский».
Установлено, что перед 100 работниками организации образовалась задолженность по заработной плате за период декабрь 2020 года – январь 2021 года на сумму более 7,4 млн рублей.
Прокурор возбудил в отношении предприятия и его директора дело об административном правонарушении, а также внес работодателю представление об устранении нарушений закона.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело.
Благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по заработной плате полностью погашена, сообщает облпрокуратура.
Добавить комментарий