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В Тольятти полицейские уничтожили более 600 квадратных метров дикорастущей конопли

28 июля 2023 11:00
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В Тольятти полицейские уничтожили более 600 квадратных метров дикорастущей конопли

На территории  Самарской области сотрудники полиции на постоянной основе проводят мероприятия по выявлению незаконных посевов и очагов дикого произрастания мака и конопли.

Так, в ходе проведения очередного этапа оперативно-профилактической операции  «Мак-2023», сотрудники отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти выявили очаг произрастания конопли общей площадью 600 квадратных метров, расположенный на территории Автозаводского района города. Полицейские вынесли Администрации предписание о принятии мер по уничтожению дикорастущей конопли.

Участковые уполномоченные полиции и сотрудник отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с представителями местного самоуправления провели мероприятие по ликвидации растений косилкой с последующим уничтожением скошенного.

Полицейские призывают жителей  города проявить активную гражданскую позицию и сообщать об известных местах произрастания наркосодержащих растений и о фактах их незаконного культивирования. Сотрудники полиции также напоминают, что посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества, является уголовным преступлением и преследуется законом в соответствии со статьей 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Тольяттинскими полицейскими с начала июля текущего года уже привлечено к административной  ответственности 49 человек, пресечено три  преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Оперуполномоченными обнаружено и уничтожено 5 очагов дикорастущих наркосодержащих растений. В адрес глав администраций районов направлено, и ими исполнено в указанный срок, 5 предписаний на уничтожение очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Из незаконного оборота изъято более 300 граммов наркотических средств естественного происхождения: опий, маковая соломка, марихуана, гашиш, гашишное масло, героин и наркосодержащие растения.

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