В Тольятти полицейские помогли автолюбителю в сложной ситуации

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В утреннее время, следовавший по маршруту патрулирования экипаж дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городу Тольятти, заметил стоящего на обочине мужчину рядом с автомобилем «Лада Калина». Дорожные полицейские остановились и поинтересовались у автолюбителя не требуется ли ему помощь.

Мужчина пояснил сотрудникам ГИБДД, что из-за снежных заносов он допустил съезд с проезжей части в сугроб, где застрял. Автолюбитель попытался выбраться самостоятельно, но не смог.

Старший лейтенант полиции Дмитрий Николаев, включив спецсигналы и убедившись в безопасности маневра, помог отчаявшемуся водителю выбраться из снежного плена.

Полицейские посоветовали мужчине в сложных погодных условиях быть осторожным, избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Автолюбитель поблагодарил стражей правопорядка, пообещал впредь быть внимательнее, после чего продолжил движение.

Сотрудники органов внутренних дел призывают всех водителей и пешеходов соблюдать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми и помогать тем, кто оказался в сложной ситуации на проезжей части, пишет облМВД.