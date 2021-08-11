В Тольятти полицейские нашли пропавшую девочку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов
Для российских покупателей даже пальмовое масло оказалось слишком дорогим.
Производители начали менять рецепты конфет, чтобы компенсировать рост цен
В этом году, 2 октября, Самарская историческая мечеть будет праздновать 130-летие со дня открытия.
Ход работ по реконструкции исторической мечети в Самаре проинспектировал губернатор Дмитрий Азаров
Проект исследует феномен зарождения и бытования классической музыкальной культуры в новом промышленном городе России.
В августе состоится летняя открытая сессия молодежного симфонического оркестра Поволжья
В Самаре заболели 173 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Консультативный прием провели: кардиолог Клиник СамГМУ,  ангиохирург  больницы Середавина, эндокринолог Самарской горбольницы № 4.
Жителей Похвистневского района посетила  мильтидисциплинарная бригада врачей-специалистов
В Самарской области разработали более 20 новых услуг для организаций малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей.
Предпринимателям региона оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Власти Египта планируют запустить внутренние рейсы между курортами Хургада и Шарм-эль-Шейх
Наверх
Самара  +32 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.6
0.09
EUR 86.36
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сызрань и Самарская Лука оказались самыми востребованными вариантами «тура выходного дня»
В Историческом парке «Россия – моя история» состоится экспресс-экскурсия «Древности Самарского края»
Сотрудники УФСИН СО приняли участие во встрече с летчиком-космонавтом Валентиной Терешковой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти полицейские нашли пропавшую девочку

11 августа 2021 09:46
257
В Тольятти полицейские нашли пропавшую девочку

Как сообщалось, сотрудниками полиции УМВД России по г.Тольятти разыскивалась несовершеннолетняя 2008г.р. которая 08.08.2021 года ушла из дома и не вернулась.

Описание девочки было направлено всем патрульным экипажам полиции и сотрудникам оперативных служб, а также сотрудникам Росгвардии. Полицейские обследовали чердаки и подвалы жилого сектора, крупные торговые центры, развлекательные заведения города. Сотрудники органов внутренних дел определили круг общения разыскиваемой, опросили её родственников, друзей, одноклассников. Ориентировка на пропавшего была размещена в средствах массовой информации, в социальных сетях.

В результате организованных поисковых мероприятий несовершеннолетняя была найдена. По данным полицейских, преступным посягательствам она не подвергалась. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
11 августа 2021  13:52
Самарский аэропорт Курумоч вошел в топ-10 лучших в России и СНГ
134
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
11 августа 2021  13:35
В Самарской области установили прожиточный минимум для населения на 2022 год
156
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
11 августа 2021  13:18
Еще 451 жителей Самарской области заболели коронавирусом за сутки
156
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
11 августа 2021  12:24
В Самарской области предпринимателям оказывают комплексные услуги для решения бизнес-задач
160
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
10 августа 2021  13:53
Дмитрий Азаров проверил подготовку нового Дворца спорта в Самаре к официальному открытию
689
Весь список