В Тольятти полицейские нашли пропавшую девочку

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Как сообщалось, сотрудниками полиции УМВД России по г.Тольятти разыскивалась несовершеннолетняя 2008г.р. которая 08.08.2021 года ушла из дома и не вернулась.

Описание девочки было направлено всем патрульным экипажам полиции и сотрудникам оперативных служб, а также сотрудникам Росгвардии. Полицейские обследовали чердаки и подвалы жилого сектора, крупные торговые центры, развлекательные заведения города. Сотрудники органов внутренних дел определили круг общения разыскиваемой, опросили её родственников, друзей, одноклассников. Ориентировка на пропавшего была размещена в средствах массовой информации, в социальных сетях.

В результате организованных поисковых мероприятий несовершеннолетняя была найдена. По данным полицейских, преступным посягательствам она не подвергалась. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.