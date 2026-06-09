В Тольятти полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления

В дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району 2 Управления МВД России по городу Тольятти обратился местный житель, который сообщил, что около многоквартирного дома неизвестный мужчина нанес ему телесные повреждения.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли и просмотрели записи с камер наблюдения, на которых зафиксированы передвижения злоумышленника. Оперуполномоченные уголовного розыска, используя скриншот с видеозаписи, составили и довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с его приметами.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти, возбуждено уголовное дело.

Полицейские продолжают мероприятия по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 40 лет, рост 180 см, крепкого телосложения, волосы русые.

Был одет: футболка серого цвета с коротким рукавом, жилетка черного цвета.

Сотрудники полиции обращаются к очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в У МВД России по г. Тольятти или по телефонам: 89276163321, 89179776364. Конфиденциальность гарантирована.