В Тольятти под контролем судебных приставов собственники квартиры восстановили дверные проемы

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Собственники квартиры незаконно сделали перепланировку своего жилья: демонтировали вентиляционную шахту и короб на кухне, разрушили перегородку и дверные проемы. Наслаждение от сделанного ремонта было недолгим – реконструкция не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям и технике пожарной безопасности. С иском в суд в отношении собственников квартиры обратилась местная администрация. Рассмотрев материалы дела, суд обязал жильцов привести квартиру в прежнее состояние в соответствии с техническим паспортом по разработанному проекту.

Для проведения работ судом был предоставлен шестимесячный срок, однако собственники не приступили к устранению нарушений. В отделении судебных приставов Автозаводского района №2

г. Тольятти возбудили исполнительное производство, о чем уведомили должников.

Судебный пристав-исполнитель предупредил жильцов квартиры о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Так как неоднократные беседы с должниками не побудили их к устранению нарушений, сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

Данная мера оказалась эффективной. Собственниками квартира была переоборудована в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.