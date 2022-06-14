Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре в ТЦ «Гудок» произошла массовая драка
В Самаре в ТЦ «Гудок» произошла массовая драка
Осинькину предложили продлить контракт с «Крыльями Советов»
Осинькину предложили продлить контракт с «Крыльями Советов»
В Самаре временно ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту 15 июня
В Самаре временно ограничат движение из-за чемпионата по велоспорту 15 июня
Облако Mail.ru отчиталось о значительном росте аудитории
XXII "Богатырские игры" прошли в Тольятти
XXII "Богатырские игры" прошли в Тольятти
В Самарской области за выходные выявили 114 пьяных водителей
В Самарской области за выходные выявили 114 пьяных водителей
В России начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте
В России начали строить первый мусорный полигон на вечной мерзлоте
Прокуроры Самарской области 14-15 июня проверят работу коллекторов
Прокуроры Самарской области 14-15 июня проверят работу коллекторов
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.78
-0.61
EUR 60.97
-1.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
В Самаре уже 11-12 июня состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти под контролем судебных приставов собственники квартиры восстановили дверные проемы

14 июня 2022 10:34
164
В Тольятти под контролем судебных приставов собственники квартиры восстановили дверные проемы

Собственники квартиры незаконно сделали перепланировку своего жилья: демонтировали вентиляционную шахту и короб на кухне, разрушили перегородку и дверные проемы. Наслаждение от сделанного ремонта было недолгим – реконструкция не соответствовала санитарно-гигиеническим требованиям и технике пожарной безопасности. С иском в суд в отношении собственников квартиры обратилась местная администрация. Рассмотрев материалы дела, суд обязал жильцов привести квартиру в прежнее состояние в соответствии с техническим паспортом  по разработанному проекту. 

    Для проведения работ судом был предоставлен шестимесячный срок, однако собственники не приступили к устранению нарушений. В отделении судебных приставов Автозаводского района №2
г. Тольятти возбудили исполнительное производство, о чем уведомили должников. 

    Судебный пристав-исполнитель предупредил жильцов квартиры о применении возможных мер принудительного характера в случае неисполнения решения суда. Так как неоднократные беседы с должниками не побудили их к устранению нарушений, сотрудником Службы было вынесено постановление о взыскании  исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. 

    Данная мера оказалась эффективной. Собственниками квартира была переоборудована в прежнее состояние. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.  

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу
10 июня 2022, 10:06
В Самарской области водитель выплатил моральный вред пострадавшему в ДТП пешеходу
У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму с переломами теменной кости. Происшествия
587
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
09 июня 2022, 13:35
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
При этом  на момент покупки сведений о задолженности не было.  Происшествия
592
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
09 июня 2022, 13:35
Самарцу выставили почти стотысячный долг за тепло за прежнего владельца квартиры
При этом  на момент покупки сведений о задолженности не было.  Происшествия
622
В центре внимания
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
563
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
690
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
12 июня 2022  11:07
Программа фестиваля «САМ.ФЕСТ» на стадионе «Солидарность Самара Арена» на 12 июня
1006
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2022  10:40
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем России
685
Музыкальный фестиваль
11 июня 2022  11:19
Музыкальный фестиваль "Сам.Фест" можно будет посмотреть в прямом эфире
782
Весь список