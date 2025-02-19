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В Тольятти патрульные Росгвардии предотвратили кражу из супермаркета

19 февраля 2025 16:36
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Одна из посетительниц торговой точки намеревалась похитить продукты питания.

В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации в супермаркете, расположенном на улице Ворошилова. Патрульные незамедлительно выехали на место происшествия.
 
По прибытии стражи правопорядка выяснили, что одна из посетительниц торговой точки намеревалась похитить продукты питания. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу. Проверив личность женщины 1995 года рождения по информационным базам данных, патрульные выяснили, что жительницу Тольятти уже месяц разыскивают полицейские – она скрылась от органов следствия.
 
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали задержанную своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области 

Теги: Тольятти

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