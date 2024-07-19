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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти ночью в ДТП пострадала 10-летняя девочка

19 июля 2024 13:32
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В Тольятти ночью в ДТП пострадала 10-летняя девочка

19 июля на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадало 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в Автозаводском районе Тольятти. В 00:30 час. 39-летний водитель, управляя газелью Next, двигался по ул. Заставная, со стороны Южного шоссе в направлении ул. Дзержинского. В пути следования, в районе здания № 40, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилем Lada Kalina, под управлением 41-летнего водителя, двигавшегося по ул. Заставная со стороны Южного шоссе в направлении Московского проспекта. Пассажирке автомобиля Lada Kalina, 10-летней девочке, назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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