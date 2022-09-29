В Тольятти ночью горели машины

181

Жители Автограда в ночь на четверг 29 сентября спали неспокойно. Огненное ЧП произошло в Тольятти.

Напомним, что все случилось на улице Механизаторов, 24. Местные жители сообщили, что проснулись от взрыва и почувствовали запах гари. Очевидцы сообщили, что пострадали как минимум три машины.

По их словам, в два часа ночи загорелась легковушка, после чего огонь перекинулся с нее на другие автомобили.

В ГУ МЧС России по Самарской области сообщили, что горели «Ниссан» и «Нива». Повреждены «Гранта» и «Киа». На месте работали 8 пожарных, возгорание ликвидировали в 2:59, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/patrul_tlt