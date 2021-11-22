В Тольятти незаконно зарегистрировали 27 иностранцев

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В Тольятти выявили факт фиктивной постановки на учет иностранцев.

Установлено, что вначале октября текущего года 37 –летний житель Автозаводского района г. Тольятти по месту своей регистрации и проживания в квартире дома на бульваре Космонавтов, незаконно поставил на миграционный учет 27 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемый неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался в совершении противоправного деяния и пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В настоящее время правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.