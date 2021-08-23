В Тольятти нашли целую линию по производству паленой водки

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Тольяттинские полицейские нашли целый цех по производству контрафактного алкоголя. Он «прятался» в одной из хозпостроек на Обводном шоссе.

Полицейские смогли задержать «второе лицо» в цепочке организаторов – женщина зарегистрирована на территории Республики Северная Осетия-Алания, но в последнее время жила в Тольятти.

- По нашим данным, она координировала действия подчиненных, вела учет готовой продукции, делила деньги между работниками, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – Но есть в этой истории «темная лошадка» - мужчина, от которого получала указания наша подозреваемая.

Сейчас полицейские пытаются установить всех, кто был задействован в производстве контрафакта. Тем временем эксперты подсчитали, что в цехе изготовили товара более, чем на 5 млн рублей. Продукцию разлили в бутылки с этикетками известных брендов водки. Сейчас все это «добро» изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.