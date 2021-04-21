В Тольятти нашли пропавшую девочку-подростка

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Сотрудники полиции установили местонахождение девочки спустя 3 дня в соседнем районе города.

17 апреля в отдел полиции № 22 Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о пропаже 15-летней ученицы 9 класса. Полицейские установили, что девочка ушла из дома утром 16 апреля. При общении с родственниками пропавшей сотрудники уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних предположили, что причиной ухода подростка из дома мог послужить семейный конфликт с мамой.

На поиски ребенка ориентировали сотрудников уголовного розыска, инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции, ориентировку передали наружным службам полиции. Был установлен круг общения подростка, отработан список мест, где могла находиться девушка. Сотрудниками полиции опрошены десятки местных жителей и знакомых пропавшей, проведены беседы с работниками образовательного учреждения, где учится девятиклассница. Организовано патрулирование городских улиц и подворовые обходы, установлены те, кто видел подростка незадолго до исчезновения. К мероприятиям по розыску пропавшей присоединился поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Данные о розыске разместили в социальных сетях и средствах массовой информации.

Вскоре полицейские установили, что школьница может находиться на территории Центрального района в компании своих друзей. При проверке данная версия подтвердилась. Вечером 20 апреля сотрудники полиции разыскали несовершеннолетнюю и доставили ее в отдел полиции Тольятти. В отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось. Полицейские поговорили с подростком, постарались помочь ей правильно оценить сложившуюся ситуацию и пообщались с ее родителями.

В отношении матери несовершеннолетней составлены административные протоколы.

Полицейские напоминают всем родителям и законным представителям несовершеннолетних, что уходы ребенка из дома влекут за собой серьезные последствия. Находясь без надзора, дети зачастую попадают под опасное влияние улицы. Они могут быть втянуты в противозаконные действия или стать жертвой преступного посягательства.