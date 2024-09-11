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В Тольятти начата доследственная проверка после нападения мигрантов на сотрудника супермаркета

11 сентября 2024 15:41
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В соцмедиа распространяются видео на которых утверждается, что мигранты попытались похитить из супермаркета продовольственные товары.

11 сентября 2024 года в соцмедиа стали распространяться видеоматериалы на которых утверждается, что в Тольятти мигранты попытались похитить из супермаркета продовольственные товары, а когда их действия были пресечены сотрудниками магазина, они повели себя агрессивно и напали на сотрудника магазина, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По данному факту начата доследственная проверка, проводятся проверочные мероприятия, с целью установления всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Тольятти

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