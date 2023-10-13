В Тольятти на Коммунистической в ДТП пострадали четверо

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12 октября на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 6 человек.

Одно из ДТП произошло в Тольятти. В 18-05 час., женщина-водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем Lada Kalina двигалась по ул. Коммунистической в направлении ул. Матросова. В пути следования возле дома № 18 при повороте налево совершила столкновение с автомобилем ВАЗ 1119 под управлением 35-летнего водителя. С места ДТП госпитализированы водитель и пассажир 1992 года рождения Lada Kalina, водителю и его пассажиру, 1998 года рождения, ВАЗ 1119, назначено амбулаторное лечение.