В Тольятти на девочку-подростка из окна многоэтажки выкинули пакет с кипятком

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Пострадавшая получила термический ожог лица и правого глаза. Таковы последствия ужасного инцидента, произошедшего в понедельник, 15 февраля, в Тольятти.

О нем рассказала мама пострадавшей 17-летней девочки. По ее словам, все произошло в 16 квартале, на улице 70 лет Октября, 39.

«Кто-то с верхних этажей кинул пакет с горячей водой на мою дочь (девочка 17 лет), при этом окрикнув. Естественно она подняла голову на вверх и получила удар кипятком прямо в лицо. Получила термический ожог лица и правого глаза», - рассказывает женщина.

Также мама девочки предполагает, что ее дочь – не единственная жертва хулиганов. На снежной тропинке возле дома – множество разбросанных порванных пакетов.

Эта история вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Пользователи уверены, что это – жестокие игры детей. Некоторые признаются, что и сами когда-то в детстве развлекались подобным образом, но никогда для шалостей не использовали кипяток. Маме пострадавшей девочки пользователи соцсетей советуют обратиться в полицию, а ребенка отправить к медикам, пишет ГТРК Самара.

Фото: vk.com/Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)/ Лилия Сайфуллова