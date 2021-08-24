В Тольятти на бумажной фабрике погиб молодой рабочий

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Следственным отделом по Автозаводскому району города Тольятти возбуждено уголовное дело в отношении лиц из числа руководства бумажной фабрики по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

"Должностные лица, на которых в установленном законом порядке возложены обязанности по обеспечению соблюдений требований охраны труда, допустили к выполнению работ мужчину 2000 года рождения, без проведения необходимого инструктажа по технике безопасности", говорится в сообщении пресс-службы СУ СК СО.

В результате, потерпевший попал в движущийся механизм продольно-резательного станка, получив травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СК СО