В Тольятти молодой водитель сбил велосипедиста

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19 июля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 17:30 в Тольятти. Молодой человек 1993 года рождения, водительский стаж которого составляет 9 лет, двигался на автомобиле «Cadillac CTS» в жилой зоне со стороны ул. 40 лет Победы в направлении ул. Тополиной. В районе дома № 54 по ул. 40 лет Победы, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за условиями движения автомобиля, вследствие чего допустил наезд на велосипедиста 1969 года рождения, пересекавшего проезжую часть. В результате ДТП мужчину госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, сообщает облМВД.