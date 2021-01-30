В Тольятти мать отправила сына на "липовый" больничный

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В Тольятти в ноябре прошлого года местная жительница предъявила работодателю своего сына лист о его временной нетрудоспособности, который имел признаки подделки. Руководитель организации, усомнившись в подлинности представленного документа, обратился в полицию.

Дознаватель изъял документ и направил на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

Как установили полицейские, подозреваемой является 45-летняя жительница города Тольятти ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. По словам женщины, она для своего сына приобрела поддельный больничный через сеть Интернет, при этом за медицинской помощью он не обращался.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.