В Тольятти мальчик переходил дорогу и попал под машину

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ДТП произошло утром 10 марта в Тольятти.

Девушка 1992 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», двигалась по ул. Александра Кудашева со стороны ул. Толстого. В районе д. 106 по ул. Александра Кудашева она сбила пешехода 2005 года рождения, который переходил дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства вне установленного места в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пешеход, ему было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.