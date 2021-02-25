В Тольятти из-за угрозы минирования эвакуировали людей из 26 школ

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В среду, 24 февраля, руководители школ № 61, 73, 74, 79, 81, 90, 66 сообщили в департамент образования администрации Тольятти о получении по электронной почте писем с предупреждениями о минировании образовательных учреждений, об этом сообщили в администрации Тольятти.

В сообщении администрации уточняется, что письма в адрес школ были направлены в нерабочее время, в период с 20 по 21 февраля. Утром 24 февраля руководители учебных заведений передали соответствующую информацию в правоохранительные органы. Во всех школах была проведена экстренная эвакуация учащихся и сотрудников. В ходе проверок образовательных учреждений сигналы о минировании не подтвердились.

Также мэрии Тольятти сообщили, что по информации городской ЕДДС, по состоянию на 12:24 в среду, 24 февраля, письма с предупреждениями о минировании поступили еще в 19 образовательных учреждений города, в том числе в МБУ "Школа № 88", пишет Волга Ньюс.

"Все учащиеся и сотрудники учреждений общего образования эвакуированы. Сигналы о минировании оперативно отработаны и не подтверждены. Ситуация находится на особом контроле городской администрации и правоохранительных органов", — уточнили в администрации Тольятти.