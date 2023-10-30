В Тольятти из-за пьяного водителя погибла девушка, которая училась вождению

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В Тольятти завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего жителя города Жигулевск, по признакам преступления, предусмотренного п.а ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами).

В полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Воскресенской в Тольятти. На место происшествия незамедлительно выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд транспорта, установили и опросили очевидцев произошедшего.

Как рассказала следователь СУ У МВД России по г. Тольятти майор юстиции Эльвира Каныгина: «19 июля текущего года примерно в 20-57 час. водитель 1973 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем LADA Vesta, двигался по ул. Воскресенской со стороны улицы Дзержинского в направлении Южного шоссе в Автозаводском районе, как установили эксперты с небезопасной скоростью равной 119 км/ч.

В пути следования житель Жигулевска проявил небрежность и невнимательность к дорожной обстановке и ее изменениям, не учел особенности своего транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований ПДД РФ».

Следователи установили, что при возникновении опасности, которую был в состоянии обнаружить, мужчина своевременно не принял возможные меры к снижению скорости, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении учебным автомобилем LADA Granta. При этом, по результатам назначенной следователем экспертизы, водитель располагал технической возможностью предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

На месте происшествия до приезда медиков от полученных в ДТП травм скончалась обучаемая вождению – девушка 1996 года рождения.

В ходе расследования должностными лицами проведен весь комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело, с обвинительным заключением в отношении мужчины-водителя направлено в суд для принятия решения по существу.