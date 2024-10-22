В Тольятти из сетевого магазина украли алкоголь на сумму около 20 000 тысяч рублей

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В дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по г. Тольятти поступило заявление от директора одного из магазинов, которая рассказала, что в ходе инвентаризации обнаружена недостача алкогольной продукции. Ущерб составил около 20 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, при изучении которых оперативники установили личность злоумышленника. Им оказался местный житель 2002г.р. Полицейские установили местонахождение злоумышленника, задержали и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

При опросе ранее судимый за имущественные преступления молодой человек, вину в содеянном признал, и пояснил сотрудникам полиции, что, отжав входную дверь, проник в магазин и похитил алкоголь, который позже выпил дома.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Центрального района У МВД России по г. Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Сотрудники полиции проверяют задержанного на совершение аналогичных преступлений.