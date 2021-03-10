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В Тольятти ищут водителя, сбившего женщину

10 марта 2021 10:23
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В Тольятти ищут водителя, сбившего женщину

Авария произошла 5 марта в 18:40.

Водитель, управляя, предположительно, автомобилем «Лада Калина», хэтчбек или седан, бежевого цвета, передний бампер синего цвета, двигаясь со стороны Ленина в направлении Ломоносова, в районе дома № 115 на улице Ларина допустил наезд на 54-летнюю велосипедистку, которая двигалась вдоль правого края проезжей части в попутном направлении. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшей, с места ДТП скрылся. Травмированная женщина самостоятельно обратилась за медицинской помощью в лечебное учреждение.


Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить информацию по телефонам 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60 или 112.    

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