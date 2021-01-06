В Тольятти ищут темную “Приору”, водитель которой сбил человека и скрылся

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Пострадавший 50-летний мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Как сообщает ГИБДД Тольятти, это ДТП произошло утром 4 января 2021 года в районе дома № 6 на улице Революционной. В 8:20 неустановленный водитель сбил пешехода, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Предположительно, нарушитель передвигался на “Приоре” темного цвета.

После совершения ДТП водитель скрылся, не отказав помощь сбитому им человеку, а 50-летний пострадавший обратился в больницу за помощью, пишет СитиТраффик.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о данном факте ДТП или личности правонарушителя, сообщить об этом по телефонам в Тольятти 8(848)222 – 80-05, 8(848)293 – 60-61, 8(848)293 – 60-60, в любом регионе России по тел. 020 (102).