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В Тольятти ищут молодого человека, который исчез 9 февраля

17 февраля 2022 12:31
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В Тольятти ищут молодого человека, который исчез 9 февраля

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение Козина Максима Михайловича 2003 г.р., который 9 февраля около 12:30 час. ушел из дома 5Б, по ул. Механизаторов в Комсомольском районе г. Тольятти и до настоящего времени местонахождение его не известно.

Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами молодого человека среди личного состава, организаций правоохранительной направленности и волонтеров. Наружные наряды полиции, участковые уполномоченные, сотрудники уголовного розыска ориентированы на розыск 18-летнего жителя Тольятти. Сотрудники полиции осуществляют обход дворов, улиц и торговых центров, осмотр подвалов, чердачных помещений, заброшенных строек и мест концентрации молодежи. Устанавливается круг общения молодого человека, отрабатываются места его возможного нахождения.

Помощь в розыске молодого человека оказывают представители добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт».

Приметы без вести пропавшего: 18-20 лет, худощавого телосложения, рост 155-160 см.

Был одет: жилетка черного цвета, кофта с капюшоном черного цвета, бейсболка черного цвета, куртка до пояса белого цвета, джинсы темного цвета, кроссовки черного цвета.

Всех, кто видел молодого человека или располагает информацией о том, где он может находиться, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по тел. 8 (8482) 93-47-50, 89649667642,112. Информацию можно озвучить дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области тел. 8(999)-701-02-33.  Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантируется!

 

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