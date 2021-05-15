В Тольятти ищут грабителя, напавшего на магазин

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14.05.2021 в 12 часов 08 минут, неустановленное лицо, находясь в помещении микрофинансовой организации, расположенной по адресу: г. Тольятти, ул. Карла Маркса 78 открыто похитил денежные средства в сумме 29 800 рублей.

Приметы подозреваемого: мужчина, на вид 30-35 лет, рост около 180 см, цвета кожи смуглый, волосы черного цвета, одет в кепку камуфляжного окраса, на лице медицинская маска белого цвета, кофта серого цвета, темно-серые штаны, белые кроссовки.



Стражи правопорядка продолжают работу по розыску подозреваемого и установлению всех обстоятельств произошедшего. Ориентировка с описанием примет злоумышленника доведена до личного состава полиции тольяттинского гарнизона и соседних районов, а также до сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции обращаются к возможным очевидцам произошедшего, а также ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой не оставаться безучастными, проявить активную гражданскую позицию и сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: 8(8482)93-48-62, 89278995253, 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер. Конфиденциальность гарантирована.