В Тольятти индивидуальный предприниматель попытался подкупить полицейского

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
В Самарской области заботливый чиновник фиктивно трудоустроил родственника
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
Ракета-носитель с самарскими двигателями вывела на орбиту спутники в интересах Министерства обороны России
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
В Тольятти иномарка врезалась в другую, а после в дерево
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Так, в Железнодорожном районе в преддверии Дня города состоялось праздничное открытие дворовой территории
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудила с Министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым вопросы воспитания
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Художник Покрас Лампас показал часть новой работы в Самаре
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Женщины относятся к разводу проще, чем мужчины
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.13
-0.31
EUR 86.47
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
В Самарской филармонии пройдет Юбилейный вечер к 80-летию Самарской организации Союза композиторов России
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Тольятти индивидуальный предприниматель попытался подкупить полицейского

10 сентября 2021 12:33
124
В Тольятти индивидуальный предприниматель попытался подкупить полицейского

Как следует из материалов уголовного дела, находясь у складского помещения  на рынке по продаже  автомобильных запасных частей, в Центральном районе Тольятти, индивидуальный предприниматель 1972 года рождения попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей,  желая избежать ответственности, предусмотренной законодательством РФ за реализацию продукции с признаками контрафактности.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении мужчины.

Теперь бизнесмену грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

По материалу, собранному сотрудником полиции по факту реализации продукции с признаками контрафактности  проводится проверка.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.

Теги: борьба с коррупцией дача взятки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Работница одной из точек общепита в Самаре пыталась дать приставам взятку
08 сентября 2021, 09:59
Работница одной из точек общепита в Самаре пыталась дать приставам взятку
Владелец организации полностью оплатил административный штраф в 1 миллион рублей. Происшествия
462
Мужчина передал сотруднику отдела уголовного розыска 70 тысяч рублей.
17 августа 2021, 09:42
В Самаре задержан мужчина при попытке дать взятку полицейскому
Мужчина передал сотруднику отдела уголовного розыска 70 тысяч рублей. Закон
1003
Как должен действовать гражданин, если от него требуют взятку
11 августа 2021, 13:22
Как должен действовать гражданин, если от него требуют взятку
На территории Самарского региона сотрудники органов внутренних дел регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению, выявлению и... Закон
607
В центре внимания
Самарский продукт помогает бизнесу развиваться
10 сентября 2021  13:38
«Самарский продукт» помогает бизнесу развиваться
44
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
10 сентября 2021  12:53
Опубликована полная программа книжного фестиваля в Самаре
108
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
10 сентября 2021  11:19
В Самаре ограничение движения транспорта по улице Агибалова продлено
131
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
10 сентября 2021  09:54
Новый Дворец Спорта в Самаре достроили
163
Это первое в стране работающее отделение почтовой связи, стилизованное под эпоху дореволюционной России.
9 сентября 2021  20:16
В Самаре открыли уникальный объект – первую в России ретро – почту
590
Весь список