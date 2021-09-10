В Тольятти индивидуальный предприниматель попытался подкупить полицейского

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Как следует из материалов уголовного дела, находясь у складского помещения на рынке по продаже автомобильных запасных частей, в Центральном районе Тольятти, индивидуальный предприниматель 1972 года рождения попытался передать сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции незаконное денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, желая избежать ответственности, предусмотренной законодательством РФ за реализацию продукции с признаками контрафактности.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил своему руководителю о противоправном предложении мужчины.

Теперь бизнесмену грозит лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

По материалу, собранному сотрудником полиции по факту реализации продукции с признаками контрафактности проводится проверка.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность как за получение взятки, так за ее дачу и посредничество во взяточничестве. Если вам предлагают взятку или провоцируют на получение взятки, если вас вынудили или вынуждают дать взятку, сообщите об этом в правоохранительные органы. Вы будете освобождены от уголовной ответственности, а лица, предлагающие взятку или вымогающие ее, понесут заслуженное наказание.