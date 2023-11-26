В Тольятти Газель врезалась в световую опору

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В Тольятти, 25 ноябя, 29-летний водитель «Газ 32213», двигался по Поволжскому шоссе и в районе световой опоры нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на снежный вал с последующим наездом на световую опору.

С места ДТП водитель и 43-летний пассажир доставлены в лечебное учреждение, где им было назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО