В Тольятти ГАЗель врезалась в ограждение и перевернулась

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29 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Тольятти. Мужчина 1970 года рождения, стаж вождения которого составляет 22 года, двигался на малотоннажном автомобиле «ГАЗель», по Обводному шоссе со стороны Поволжского шоссе в направлении ул. Васильевской. В пути следования, в районе 3 км 400 м Обводного шоссе, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, вследствие чего допустил наезд на разделительное ограждение, с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 1964 года рождения, он был госпитализирован в медицинское учреждение.