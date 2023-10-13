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В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов

13 октября 2023 13:24
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В Тольятти договор с подрядчиком расторгли из-за отсутствия капремонта домов

Прокуратурой города Тольятти осуществляется контроль за своевременным проведением подрядными организациями работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

По результатам проверки деятельности ООО «Агростроймонтаж-2», выполняющей капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа, выявлены нарушения сроков выполнения работ по контрактам, заключенным с Фондом капитального ремонта Самарской области.

ООО «Агростроймонтаж-2» не приступило к работам и после истечения срока, установленного для капитального ремонта трех многоквартирных домов в Комсомольском районе. Документы на продление срока действия договора в Фонд капитального ремонта не направлены.

Санкцией части 7 статьи 7.32 КоАП РФ установлена административная ответственность за неисполнение условий контракта в виде штрафа в размере суммы неисполненных обязательств.

Прокуратурой города Тольятти в отношении ООО «Агростроймонтаж-2» возбуждено дело об административном правонарушении по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судом. Виновному юридическому лицу назначен административный штраф.

Также в связи с тем, что указанная организация не приступила к выполнению работ по капитальному ремонту более чем в 30 многоквартирных домах на территории г. Тольятти, срок действия работ по которым истек, прокуратурой города в НО «ФКР» направлена информация, по результатам рассмотрения которой договор с подрядной организацией расторгнут в одностороннем порядке, сведения о ней направлены в уполномоченный орган для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций.

В настоящее время НО «ФКР» принимаются меры по организации торгов для выбора новой подрядной организации и выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. Указанный вопрос находится на контроле у прокуратуры города, пишет облпрокуратура.

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