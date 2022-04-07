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В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона

7 апреля 2022 13:04
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В Тольятти добились демонтажа ритуального павильона

Сотрудники отделения судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти проконтролировали снос самовольно возведенного строения на территории городского кладбища. Житель г. Тольятти, не имея разрешения на строительство,  незаконно  построил павильон по изготовлению памятников. 

Самовольно возведенное кирпичное строение мешало людям проехать на территорию кладбища. Постройка частично перегораживала въезд, из-за чего машины приходилось оставлять далеко за границей общего места погребения. Администрация города обратилась с заявлением в суд, который обязал предпринимателя снести незаконно возведенное строение и освободить земельный участок от складируемых мраморных и гранитных изделий. 

В связи с тем, что должник добровольно не исполнял решение суда, в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Сотрудники Службы мужчину об этом уведомили. Посетив нарушителя, судебные приставы объяснили ему, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера, более того уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью. 

Предприниматель осознал, что упрямство может лишь усугубить его положение и самостоятельно произвел демонтаж незаконно возведенной кирпичной постройки. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

 

Теги: Судебные приставы

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