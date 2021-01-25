В Тольятти дети снегом закидали Вечный огонь, из-за чего он опять потух

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С начала 2021 года это уже второе происшествие с Вечным огнем в парке Победы Автозаводского района.

Как в понедельник, 25 января, на совещании в администрации Тольятти рассказали чиновники, инцидент произошел накануне. В парке Победы дети закидали снегом Вечные огонь, он потух. Проблема была оперативно решена, огонь снова горит.

На повторный инцидент глава города отреагировал довольно эмоционально. Напомним, в начале января подростки бросили в Вечный огонь петарду, из-за чего пришлось чинить его горелку. Вандалов пока не нашли. Что касается нового инцидента, то глава города напомнил, что у Вечного огня есть камера, которая подключена к ЕДДС. В этой связи он поинтересовался у подчиненных, почему сразу в парк не отправили сотрудников полиции. Ответ на этот вопрос он не получил. Руководитель департамента общественной безопасности администрации Тольятти Виталий Денисов доложил, что информация в УВД уже передана.

Тольяттинский градоначальник призвал чиновников не быть такими беспомощными, сразу пресекать подобное, а не искать потом виновных по всему городу.

- Надо раз и навсегда охоту отбить, родителям чтобы «прилетело». Если не могут детей воспитывать, то пусть отвечают рублем. Нашли над чем глумиться, — высказался глава города, добавив, что затраты на устранение последствий этих инцидентов нужно переложить на родителей вандалов, пишет СитиТраффик.