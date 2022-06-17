В Тольятти демонтировали незаконный торговый павильон

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Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти добились сноса незаконного торгового павильона. Местный предприниматель демонтировал строение по улице Революционной после мер принудительного воздействия.

Предприниматель, не заключив договор аренды земельного участка, незаконно возвел торговый павильон, заняв территорию площадью 45 кв.м. Автозаводской районный суд удовлетворил иск администрации города о демонтаже самовольного строения, так как у индивидуального предпринимателя нет правовых оснований для занятия данного земельного участка и возведения на нем торгового павильона. Добровольно решение суда исполнено не было. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1.

После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-исполнителем было вручено требование об освобождении земельного участка и дан срок для добровольного исполнения. Также владельца торгового павильона предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда. Игнорируя требования сотрудника Службы, предприниматель продолжал осуществлять незаконную деятельность.

Тогда судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете выезда должника за пределы РФ, а также взыскан исполнительский сбор в размере 5 000 рублей. После мер принудительного воздействия предприниматель демонтировал павильон и привёл земельный участок в первоначальное состояние.