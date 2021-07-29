В Тольятти автомобилистка сбила женщину-пешехода

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Еще одно ДТП произошло28 июля в Тольятти.

Женщина 1979 года рождения, стаж вождения которой составляет 11 лет, двигалась на автомобиле «Hyundai Solaris» по Московскому проспекту со стороны ул. Фрунзе в направлении Приморского бульвара.

В районе дома №58 по Московскому проспекту, на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустила пешехода, вследствие чего допустила наезд на женщину, 1989 года рождения. В результате ДТП женщину-пешехода госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.