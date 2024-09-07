В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате

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6 сентября на территории региона зарегистрировано 9 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в Тольятти в 15:35. 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Rio , двигалась в жилой зоне обозначенной дорожными знаками 5.21, 5.22 по бульвару Татищева в направлении Южного шоссе. В пути следования, в районе дома № 11 по Бульвару Татищева, допустила наезд на 8-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть на самокате. Мальчика с места ДТП бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение, назначено амбулаторное лечение.