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В Тольятти арестовали три тягача, три прицепа и LADA Largus

29 июля 2021 09:39
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В Тольятти арестовали три тягача, три прицепа и автомобиль марки LADA Largus

В г. Тольятти у компании, не оплатившей штраф по административному правонарушению в области дорожного движения на сумму в 100 тысяч рублей, судебные приставы арестовали три тягача, три прицепа и автомобиль марки LADA Largus.  

В отношении компании, занимающейся производством молочной продукции, в Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Тольятти возбудили исполнительное производство о взыскании административного штрафа за нарушение правил в  области дорожного движения на сумму в 100 тысяч рублей. Должнику-организации неоднократно направлялись требования о погашении задолженности в пятидневный срок, а также предупреждения о применении в отношении нее мер принудительного характера в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ. Компания, игнорируя получаемые предупреждения, продолжала уклоняться от оплаты штрафа. В результате судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму в 10 тысяч рублей и составил акт описи и ареста трех тягачей, трех прицепов и автомобиля марки LADA Largus, принадлежащих должнику.

В результате применения мер принудительного исполнения должник-организация погасила задолженность  на  сумму  в  размере  100   тысяч   рублей,  а  также исполнительский  сбор   в    размере 

10 тысяч рублей. 

Теги: арест имущества должники судебные приставы штраф

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