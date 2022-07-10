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В Татарстане затонул прогулочный теплоход
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В Татарстане затонул прогулочный теплоход

10 июля 2022 18:43
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По предварительным данным, на борту теплохода находились 34 человека, погибших и пострадавших нет.

Прогулочный теплоход затонул в Татарстане, пассажиров спасли, передает РИА Новости.

"Предварительно, днем на реке Волга вблизи Аракчино затонул прогулочный теплоход. Пассажиры (около 30 человек) были оперативно спасены катерами и лодками", — сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Ведомство начало проверку, следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, на борту теплохода находились 34 человека, погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства ЧП проверит также региональная транспортная прокуратура.

 

Фото:   РИА Новости / Егор Алеев

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