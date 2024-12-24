В Татарстане загорелся барак с рабочими, есть жертвы и пострадавшие

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В Татарстане произошел пожар в поселке Малореченский. Там загорелся барак, в котором находились 39 рабочих. В результате пожара погибли шесть человек, еще семь получили травмы, сообщает МЧС.

«На момент пожара в бараке пребывали 39 человек. Шесть человек погибли, семь пострадали, остальные смогли эвакуироваться самостоятельно», — сообщили в telegram-канале МЧС России. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. В настоящее время специалисты продолжают работу на месте происшествия, выясняются все обстоятельства и точная причина возгорания, пишет Ура.ру.