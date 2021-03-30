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В Татарстане после взрыва дома ввели режим ЧС

30 марта 2021 09:22
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В Татарстане после взрыва дома ввели режим ЧС

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Утром в Зеленодольск прибудет спецкомиссия для обследования дома.

По результатам ее работы будет принято решение о том, можно ли жильцам возвращаться в квартиры и когда. Сейчас дом обесточен и отключен от системы газоснабжения. Накануне вечером в девятиэтажном одноподъездном доме на улице Ленина в Зеленодольске произошел взрыв газа. По данным МЧС, один человек погиб, шестеро пострадали, пять человек в больнице. Повреждены семь квартир на седьмом и восьмом этажах.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В качестве основной версии произошедшего следствие рассматривает утечку бытового газа. В доме проживают 96 человек. После взрыва были эвакуированы 69 жильцов. Тех, кому некуда было поехать, разместили в санаториях, базах отдыха, передает Радио Маяк.

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