В Сызранском районе КамАЗ столкнулся с автомобилем Lada

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14 августа на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с 10 пострадавшими. У участников дорожно-транспортных происшествий признаков опьянения не обнаружено. Также сотрудниками ГИБДД выявлено 552 нарушения ПДД, в том числе за нарушение правил применения ремней безопасности – 88 и за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – 25.

Одно из ДТП произошло в 22:24 в Сызранском районе. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 35-летний водитель, находясь за рулем автомашины КамАЗа, двигался по автомобильной дороге «Подъезд к г. Ульяновск» со стороны автодороги М-5 «Урал».

В пути следования, в районе 322 км, при совершении разворота в месте, где данный маневр запрещен дорожной разметкой, столкнулся с автомобилем Lada под управлением 44-летнего водителя, который следовал в попутном направлении. С места происшествия госпитализированы водитель Lada и его 13-летний пассажир, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО