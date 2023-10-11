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В Сызранском районе водитель сбил двух молодых женщин и уехал

11 октября 2023 13:14
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В Сызранском районе водитель сбил двух молодых женщин и уехал

10 октября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 22 человека, скончались – 2. 

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 23-50 час., водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21101,  двигался по автодороге Сызрань-Шигоны-Волжский Утес в сторону г. Сызрань. В пути следования на 11 км совершил наезд на женщин-пешеходов 1991 и 1997 годов рождения, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, после чего скрылся с места аварии, оперативно задержан в близлежащем поле сотрудниками Госавтоиспекции. С места ДТП госпитализирована пешеход 1991 года рождения, женщине 1997 года рождения оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.

Теги: ДТП

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