В Сызранском районе водитель сбил двух молодых женщин и уехал

109

10 октября на территории Самарской области зарегистрировано 14 ДТП, в которых пострадали 22 человека, скончались – 2.

Одно из ДТП произошло в Сызранском районе. В 23-50 час., водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Ваз 21101, двигался по автодороге Сызрань-Шигоны-Волжский Утес в сторону г. Сызрань. В пути следования на 11 км совершил наезд на женщин-пешеходов 1991 и 1997 годов рождения, которые переходили проезжую часть в неустановленном месте, после чего скрылся с места аварии, оперативно задержан в близлежащем поле сотрудниками Госавтоиспекции. С места ДТП госпитализирована пешеход 1991 года рождения, женщине 1997 года рождения оказана разовая медицинская помощь на месте происшествия.