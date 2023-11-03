В Сызранском районе водитель насмерть сбил пешехода

204

2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в котором пострадало 7 человек, скончался - 1.

В Сызранском районе материалов в 18:30 час. на 6 км а/д «Обход г. Сызрани» 40-летний водитель, управляя автомобилем LADA Vesta, двигался в условиях дождя со стороны г. Саратов в направлении а/д М-5 «Урал». В пути следования совершил наезд на 53-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в темное время суток вне пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина-пешеход скончался на месте ДТП до приезда медиков.