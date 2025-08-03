В Сызранском районе в ДТП пострадали 21-летний водитель, 16- и 19-летние пассажиры

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В Сызранском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали 21-летний водитель, 16- и 19-летние пассажиры легкового автомобиля.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции, следует: 03.08.2025 в 03:40 час. молодой человек, управляя автомобилем Lada Kalina, двигался по 4,35 км автодороги «Жемковка — Балашейка» со стороны села Жемковка в сторону села Балашейка. В пути следования водитель не выбрал безопасную скорость и совершил съезд в кювет.



При сборе первоначального материала госавтоинспекторы предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Молодой человек категорически отказался выполнять законное требование сотрудников полиции. В отношении него должностными лицами собран административный материал по правонарушению, ответственность за которое предусмотрена ст. 12.26 КоАП РФ. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.